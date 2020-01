Pflanzenkohle hat noch einen weiteren Vorteil: Sie bringt CO 2 dauerhaft in den Boden. So viel, dass sie viel zur Lösung des Klimaproblems beitragen kann. 4 Promille mehr Kohlenstoff pro Jahr in den Böden würden ausreichen, um die gesamten vom Menschen verursachten CO 2 -Emissionen zu binden, hat das französische Landwirtschaftsministerium berechnet.