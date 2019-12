Wenn ein Preiszerfall droht, darf Proviande als Gegenmassnahme Kalbfleisch in Lagern einfrieren lassen. Finanziert aus Steuergeldern. Oder beim Bundesamt für Landwirtschaft beantragen, dass vorübergehend keine Edelstücke mehr zu tiefen Zöllen importiert werden dürfen. Das klappt meistens problemlos. In den letzten zwei Jahren hat das Bundesamt für Landwirtschaft nur einen Antrag von Proviande abgelehnt. Im Wesentlichen bestimmt also die Fleischbranche selbst, wie viel Konkurrenz aus dem Ausland sie zulassen will.