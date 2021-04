Als die Autohändler wegen der Pandemie vor einem Jahr ihre Showrooms schliessen müssen und der Absatz einbricht, drosseln die Autokonzerne sofort ihre Produktion. Sie kaufen bei ihren Zulieferern weniger Scheibenwischer, weniger Bremsen und weniger Computerchips. Die stecken überall in Autos drin. Sie schalten die Scheibenwischer ein, wenn es regnet; sie blähen den Airbag auf, wenn es kracht; ohne sie springt das Auto nicht an. Allein in einem VW Golf sind 70 Stück verbaut, in Elektroautos Hunderte.