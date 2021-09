Doch ab wann befindet sich eine Ärztin oder ein Arzt in einem Interessenkonflikt – oder gar einem Abhängigkeitsverhältnis? Der höchste Betrag belief sich 2020 auf rund 56'000 Franken – und ging an Oliver Distler, Direktor der Klinik für Rheumatologie am Universitätsspital Zürich. Distler sagt dazu: «Auf meine tägliche Arbeit haben diese Zahlungen keine Auswirkung. Meine Arbeit führe ich unabhängig nach bestem Wissen und Gewissen zum Wohl der Patienten aus.» Distler betont, er informiere das Universitätsspital und die Universität jedes Jahr «systematisch» über seine Nebentätigkeiten, Beratungsverträge würden von der Rechtsabteilung der Universität begutachtet.