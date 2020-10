Am 30. März kam Mesut B. mit dem ausgefüllten Kreditantrag ins Geschäft der beiden Frauen. «Alles, was ich mit meinen schlechten Augen sah, waren Kreuzchen», sagt Rita Müller. Wegen ihrer Sehschwäche musste sich die 75-Jährige auf das Wort ihres Finanzberaters verlassen. Sie und ihre Tochter unterschrieben den Vertrag. B. schickte noch am selben Abend das ausgefüllte Formular auf das Handy der Tochter. Inklusive einer vorgefertigten Nachricht und mit der Aufforderung, den Antrag genau so an die Credit Suisse zu senden. «Ich habe das Formular nicht überprüft. Nie hätte ich gedacht, dass etwas nicht stimmen könnte», sagt Aline Müller.