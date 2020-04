Unternehmerin Jacqueline Badran zeichnet ein düsteres Bild von der Zukunft. Sie warnt vor einem Lädelisterben Lädelisterben Schuhkrise an bester Lage und Massenarbeitslosigkeit. Und vor internationalen Ketten und Konzernen, die bereits in den Startlöchern stehen, um in die Lücke zu springen. «Die Zweiklassengesellschaft wird sich akzentuieren», sagt Badran. Auf der einen Seite die gut ausgebildeten Arbeitnehmer in Festanstellungen, auf der anderen Seite das Prekariat in Billigjobs.