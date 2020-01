Im Frühling 1972 wurden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur Urne gerufen. Soll der Staat das private Wohneigentum fördern, den Bürgern zu eigenen vier Wänden verhelfen? Niemand ahnte, dass ihnen die Inflation ein Jahr später ihr Geld doppelt so stark entwerten würde. Die Erdölkrise. Das Ja wäre sonst wohl noch deutlicher ausgefallen. Ein Ja zu mehr Sicherheit und Wohlstand in einer Zeit, die alles in Frage stellte.