Die Initiative verlangt 10 Prozent gemeinnützige Wohnungen in der ganzen Schweiz. In Basel oder Zürich ist der Anteil aber jetzt schon höher. Umgekehrt gibt es auf dem Land oft genug günstige Wohnungen.

Ohne Zielwert passiert halt gar nichts. Übrigens steht nirgends in der Initiative, dass es in jeder Gemeinde und bei jedem Bauprojekt 10 Prozent sein müssen. Wo nötig, können Gemeinden über das Vorkaufsrecht handeln. Wir reden von 2500 Wohnungen mehr pro Jahr – bei insgesamt 50'000 neuen. Davon übernimmt dann Lausanne 300, Basel 200, Davos 30, Lachen 20, Zug 50 und so weiter. Denn Mieten ist nicht nur ein städtisches Problem. Fragen Sie mal die Menschen in Tourismusgebieten, im Kanton Zug oder Schwyz. Dort sind die Mieten in den letzten sieben Jahren um 40 Prozent gestiegen, und der Mittelstand wurde vertrieben. Das wollen wir stoppen.