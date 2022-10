Wenn der Umbau oder die Sanierung mit einem Architekten realisiert wurde, wird dieser in der Regel die Mängel gegenüber den Handwerkern rügen, es sei denn, der Bauherr nimmt die «Mängelrüge» per eingeschriebenen Brief selbst vor. Nach Art. 368 OR hat der Handwerker dann drei Möglichkeiten: