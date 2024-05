Wer seine PV-Anlage ohne fachgerechte Prüfung des Dachs durch einen Dachdecker montieren lässt, riskiert einen erhöhten Aufwand bei der späteren Beseitigung von Schäden. Der Augenschein ist zwar keine Versicherung gegen künftige undichte Stellen, minimiert aber das Risiko. Zugleich zeigt die Prüfung auch das Energiesparpotenzial auf. Denn wird vor dem Bau der Solaranlage das Dach gedämmt oder eine vorhandene Isolation verbessert, braucht man weniger Heizenergie. «Mit einem gedämmten Dach lässt sich der Verbrauch einer älteren Liegenschaft um rund 20 Prozent senken», sagt Hanselmann. Zudem schützt eine gute Isolation auch vor Hitze und erhöht so den Wohnkomfort im Sommer. Es lohnt sich also, vor der Realisierung einer Solaranlage eine Dachdeckerin aufzubieten. In der Regel kann diese auch gleich die PV-Anlage mitofferieren.