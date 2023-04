Wie immer das Bundesgericht entscheiden wird, das Beispiel Schwarzenberg zeigt: Fehler in der Raumplanung zu korrigieren und gegen die Zersiedelung vorzugehen, schafft böses Blut. Rückzonungen könnten nur gelingen, wenn die Öffentlichkeit betroffene Landeigentümer entschädige, so Staatsrechtsprofessor Alain Griffel von der Universität Zürich, der sich auf Raumplanungsrecht spezialisiert hat. Ansonsten drohe das Vorhaben zu scheitern, wie er kürzlich in einem Fachartikel schrieb. «Das wahrscheinlichste Szenario: Es bleibt punkto Rückzonungen mehr oder weniger alles beim Alten, mit vielen Kollateralschäden in Form von zahllosen Rechtsmittelverfahren, frustrierten Behörden und verbitterten Grundeigentümern, die für immer das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren haben.»