Doch die Ökobilanz hat Kratzer. Für den Neubau wurden drei relativ neue Gebäude plattgemacht. Das jüngste war gerade mal zwölf Jahre alt, schreibt die Architekturzeitschrift «Hochparterre». Dass der IOC-Bau trotzdem als Vorbild gefeiert wird, zeigt, dass die Branche ein grosses Problem mit der Nachhaltigkeit hat. Sie blendet die graue Energie aus – jene, die in einem Gebäude verbaut ist. Wenn wie in Lausanne ein fast neues Gebäude abgerissen wird, gehört das in die Ökobilanz eingerechnet.