Er lasse sich nicht gern von aussen sagen, was er wie zu tun habe. Deshalb sei für ihn etwa auch der Militärdienst unmöglich gewesen. «Oder in der Kirche das Vaterunser mit allen auf Kommando beten zu müssen, war für mich schon als Kind ein Graus.» Dobler will weder in der Masse untergehen, noch möchte er sich in den Vordergrund drängen.