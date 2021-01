Fachleute haben grosse Zweifel, ob das tatsächlich so ist. Mehr als die Hälfte der Gelder fliesst in die Wärmedämmung von Dächern und Fassaden. Mit diesen teuren und materialintensiven Massnahmen lässt sich die Hälfte des Energieverbrauchs einsparen – allerdings nur in der Theorie.