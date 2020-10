Ob die Werte in einem Gebäude zu hoch sind, lässt sich einfach und günstig mit Hilfe spezieller Dosimeter ermitteln. Das sind kleine Kunststoffdosen, die man bei Radonmessstellen bestellt und in der Heizperiode im Keller sowie in den darüberliegenden Wohnräumen mindestens drei Monate lang aufstellt. Danach schickt man sie zurück und erhält dann die Auswertung. Pro Dosimeter ist mit Kosten von 70 bis 100 Franken zu rechnen. Häufig genügen für eine erste Abklärung zwei Messstellen – eine im Keller und eine in einem häufig genutzten Raum im Erdgeschoss.