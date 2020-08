Das hängt vom Stromverbrauch, von der erzeugten Menge und vom Preis ab. Ein Vierpersonenhaushalt verbraucht im Schnitt 4500 Kilowattstunden im Jahr und bezahlt dafür rund 1000 Franken. Eine Anlage mit einem 600-Watt-Solarmodul kostet etwa 1200 Franken, erzeugt bei guter Ausrichtung etwa 550 Kilowattstunden und spart so etwa 110 Franken im Jahr. In der Regel geht man daher von etwa zehn bis zwölf Jahren Amortisationszeit aus, wenn kein Strom ins Netz verlorengeht. Gute Module halten 20 Jahre und länger. Für viele Käuferinnen einer Anlage steht jedoch nicht die Rentabilität an erster Stelle, sie wollen klimafreundlich Strom produzieren Hilft Corona dem Klima? Wie nach der Krise ein grüner Neustart gelingen kann und ins Stromnetz einspeisen, damit weniger konventioneller Strom erzeugt werden muss.