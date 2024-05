«Gar nicht erst rechnen und das Umbauprojekt fallenlassen», so lautet die Antwort von Immobilienexperte Stefan Fahrländer auf die Frage, wie man herausfindet, ob sich ein Umbau oder eine Renovation bei einem späteren Verkauf rechnet. Ob man also mehr Geld herausholt, als man investiert hat.



Natürlich meint es der Gründer und Partner des Immobilienberatungs- und Forschungsunternehmens FPRE aus Zürich nicht so drastisch, wie es tönt. Er meint damit: Umbauten am Haus oder an der Eigentumswohnung sollten nicht aus rein finanziellen Überlegungen durchgeführt werden. Das rechnet sich in den wenigsten Fällen.