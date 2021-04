Eigentumswohnungen sind begehrt Aus der Traum Das Eigenheim gibts nur noch für Reiche . In den letzten 20 Jahren hat sich ihre Zahl in der Schweiz um rund 250'000 auf 1,1 Millionen erhöht. Für all diese Stockwerkeigentümerinnen gilt: An Versicherungsfragen kommen sie nicht vorbei. Wer zahlt bei einem Wasserschaden? Wer haftet, wenn jemand verletzt wird? Was ist Sache der Stockwerkeigentümergemeinschaft? Wann ist der einzelne Eigentümer in der Pflicht?