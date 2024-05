Beobachter: Frau Lugerbauer, die schattigen Bereiche im Garten sind oft etwas vernachlässigt. Woher kommt Ihre Liebe zu ihnen?

Katrin Lugerbauer: Ich konnte nie verstehen, warum schattige Orte in Gärten so wenig beachtet werden. Denn wenn man bei uns in Österreich, in den nördlichen Kalkalpen, im zeitigen Frühling raus in die Natur geht, sieht man Leberblümchen, Buschwindröschen, Christrosen und viele andere Blumen unter Bäumen wachsen. Deshalb habe ich nie gedacht, dass es schwierig sein könnte, passende Pflanzen für den Schattengarten zu finden.