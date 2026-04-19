Ganze 3900 Franken. So viel verlangte der Vermieter einer 3,5-Zimmer-Wohnung im Zürcher Kreis 4 im Inserat. Die Lage: sehr laut. Die Ausstattung: in die Jahre gekommen. Über zwei Jahrzehnte wurde kaum etwas renoviert. Oder doch: Die Wände sind neu gestrichen.