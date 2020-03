Ich bin im Treppenhaus gestürzt und habe eine Rippe gebrochen. Haftet die Vermieterin?

Das kommt darauf an. Falls Sie selber schuld am Sturz waren, können Sie natürlich nicht die Vermieterin verantwortlich machen. Falls das Treppenhaus aber ungenügend beleuchtet war oder ein Geländer fehlt, haftet grundsätzlich die Vermieterin für den dadurch entstehenden Schaden – also etwa für Ihre notwendigen und nicht anderweitig gedeckten Arztkosten.