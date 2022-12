Meine Tochter Carlotta, 9, meldete sich ab. Sie ging zu Nachbar Heinz zum Abendessen. Dort gab es jeweils Milchreis mit Zwetschgenkompott, weil seine Tochter Anouk fast nur das ass. Unsere Hausgemeinschaft in einem fünfstöckigen Haus am Idaplatz in Zürich hatte für die acht Kinder der vier Familien Vorteile. Sie konnten essen, wo das Essen am besten schmeckte. Und ich stand allein in der Küche mit meinem Lammfilet mit Kräutersenfkruste an Portweinhonigjus. Denn Tochter Paulina, 6, ass gerade bei Nachbarin Süse, die eine Gemüselasagne kredenzt hatte.