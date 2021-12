Trotz Freudentaumel müssen die frisch Eingezogenen ihre neuen vier Wände sofort unter die Lupe nehmen. Gibt es irgendwo Mängel, Kratzer im Parkett oder eine defekte Herdplatte? Falls nichts im Übernahmeprotokoll steht, könnten die Mängel den neuen Mietern angehängt werden. Darum meldet man bestehende Mängel Mangel in der Mietwohnung Jetzt aber hopp, Herr Vermieter! möglichst schnell per Einschreiben dem Vermieter. Das war kein Problem für Tashi Schläpfer. Ihre neue Vermieterin schaute bei der Wohnungsübergabe alle Mängel mit ihr an und listete in einem Protokoll die schon vorhandenen Schäden auf.