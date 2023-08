Abgabetermin finden

Zuallererst brauchen Sie ein Datum, an dem Sie die Wohnung und die Schlüssel abgeben können. Das klingt einfach, kann aber mühsam werden, wenn Sie sich nicht mit dem Vermieter auf einen Termin einigen können. Dann gilt der Vertrag, und wenn dort nichts steht, das Gesetz. Letzteres sieht vor, dass man die Wohnung spätestens am letzten Tag der Mietdauer – zum Beispiel am 30. September – zu den gewöhnlichen Geschäftszeiten abgibt. Wenn der letzte Tag auf einen Sonn- oder Feiertag fällt, kann man die Wohnung am nächsten Arbeitstag abgeben.



Tipp: Kontaktieren Sie den Vermieter frühzeitig und schlagen Sie ihm ein paar Daten und Zeiten vor, die Ihnen passen. Schauen Sie vorab in Ihrem Mietvertrag nach, was darin geregelt ist. Wenn Sie bei der Wohnungsabgabe mit Schwierigkeiten rechnen und Sie Mitglied beim Mieterverband sind, können Sie sich von einer Fachperson begleiten lassen – buchen Sie diese frühzeitig.