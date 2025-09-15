Veröffentlicht am 15. September 2025 - 11:32 Uhr
Am Sonntagabend planen die Schweizerinnen und Schweizer ihre Folgewoche. Sie kontrollieren ihre Agenden, organisieren ihre Abende und überprüfen den Mail-Posteingang. Denn niemand möchte am Montagmorgen eine böse Überraschung im Büro erleben. Schnell wird aus fünf Minuten «Checken» eine Stunde Arbeit, mehrere E-Mails verlassen den Postausgang. Das tun sie allerdings illegal. Denn nicht bewilligte Sonntagsarbeit ist hierzulande verboten.
Nur: Dieses rechtliche Konstrukt hat in der Praxis längst ausgedient. Im Homeoffice verschwimmen die Arbeitszeiten. Arbeitnehmende nutzen die Flexibilität im eigenen Büro, um das Privatleben und die beruflichen Aufgaben zu koordinieren. Beispiele dafür finden sich auf Linkedin zuhauf: Im Januar empörte sich ein Chef über seine Angestellte, die während der offiziellen Arbeitszeit einen vierstündigen Coiffeurtermin eingetragen hatte. Ein anderer hingegen freute sich für seine Mitarbeiterin, die sich das Arbeiten im Homeoffice erbat, weil sie wegen einer Hochzeitsfeier die Arbeitszeit flexibel verschieben wollte, um Zeit für die Vorbereitung zu haben.