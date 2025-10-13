1. Absenzenregelung bei Teilzeitangestellten

Anna Kleber arbeitet 60 Prozent. Ihr einjähriger Sohn kann die ganze Woche nicht in die Kita, weil er die Grippe hat. Wie lange darf sie der Arbeit fernbleiben?

Sie darf grundsätzlich bis zu drei Tage bezahlt beim kranken Kind bleiben. Die drei Tage gelten pro Krankheitsfall und im Gegensatz zur Betreuung von kranken Angehörigen (siehe Frage 3) gilt die Obergrenze von zehn Tagen pro Jahr nicht.