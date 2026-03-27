

Die Chefin kann mich nicht zwingen, alle Ferientage für das laufende Jahr zu nehmen.

Doch, kann sie. Das Gesetz schreibt vor, dass Ferien in der Regel im laufenden Dienstjahr (vertraglich wird häufig auf das Kalenderjahr abgestellt) zu beziehen sind. So wird sichergestellt, dass sich Arbeitnehmende regelmässig erholen können. Es ist zwar zulässig, hie und da ein paar Ferientage ins nächste Jahr zu verschieben, es müssen aber sowohl die Arbeitgeberin als auch die Angestellten damit einverstanden sein.