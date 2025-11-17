Gut zu wissen: Wenn der Arbeitgeber ein Arztzeugnis anzweifelt, kann er einen zur Vertrauensärztin schicken. Er darf dann aber von dieser nicht mehr Informationen verlangen als von jeder anderen Ärztin. Erlaubt sind nur Informationen, die unmittelbar das Arbeitsverhältnis betreffen, also wie lange und zu welchem Grad jemand ausfällt. Das schreibt Artikel 328b des Obligationenrechts vor. Vertrauensärztinnen unterstehen ihrerseits dem Berufsgeheimnis. Sie können nach Artikel 321 des Strafgesetzbuchs bestraft werden, wenn sie dem Arbeitgeber zum Beispiel mitteilen, an welcher Krankheit Angestellte leiden. Ausser natürlich, diese hätten ausdrücklich zugestimmt.