Ida Frei findet die 14 Wochen des bezahlten Mutterschaftsurlaubs viel zu kurz. Sie überlegt, die arbeitsfreie Zeit zu verlängern oder gar unbezahlten Urlaub zu nehmen. Hat sie einen Anspruch darauf?

Der vom Staat via Erwerbsersatzordnung bezahlte Mutterschaftsurlaub beträgt höchstens 14 Wochen. Ida Frei kann diesen jedoch um zwei Wochen auf 16 Wochen verlängern. In der Regel sind diese zusätzlichen zwei Wochen allerdings unbezahlt, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart wurde. Das Okay für die Verlängerung braucht sie aber vom Arbeitgeber trotzdem nicht. Während der 16 Wochen des Mutterschaftsurlaubs ist Ida Frei zudem vor einer Kündigung geschützt.