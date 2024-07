Die EM in Deutschland geht in die entscheidende Phase, alles schaut Fussball. Aber manchmal tut nur schon das Zuschauen weh. Dann etwa, wenn das Fernsehen das zerquetschte Gesicht von Kylian Mbappé in Nahaufnahme zeigt. Der französische Stürmerstar räumte in der Vorrundenpartie gegen Österreich blutüberströmt und mit einer gebrochenen Nase das Feld. Grosses Drama!