Die drei unerfahrenen Alpinisten hatten Glück. In diesem Sommer kam es allein im Kanton Wallis innert knapp sechs Wochen zu 21 tödlichen Unfällen auf Hochtouren. Das sind praktisch gleich viele wie im gesamten letzten Jahr – in der ganzen Schweiz. Unter den Opfern: ein Pole, der allein auf die Dufourspitze wollte und in eine Gletscherspalte fiel. Ein Österreicher, der allein beim Abstieg vom Lagginhorn abstürzte. Und zwei weitere Polen, die am Weissmies bei schlechtem Wetter von der Route abkamen und erfroren.