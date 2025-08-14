So viel zur Theorie. Nun ist es gut möglich, dass der Mensch sich einfach im Zelt geirrt hat und in einen komatösen Schlaf gefallen ist. Wenn der Eindringling trotz freundlicher Bitte nicht gehen will, sollte man besser das Sicherheitspersonal aufsuchen, anstatt eine Prügelei anzufangen. Kann die Security ihn friedlich aus dem Zelt bugsieren, sollte man das Ganze einfach auf sich beruhen lassen.