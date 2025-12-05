Fünf witzige Wichtel-Ideen, die für mehr Vorfreude sorgen
Ohne Wichteln ist die Weihnachtszeit nur halb so schön. Wir stellen die besten Varianten vor, die mit Kolleginnen, Freunden oder in der Familie gespielt werden können.
Die Wichtel werden einander zugelost. Der Wichtel versteckt seinem Wichtelkind während der Adventszeit ein kleines Geschenk. Zum Beispiel in der Schreibtischschublade, auf dem Kopfkissen oder in der Manteltasche. Man kann die Kadenz auch auf einmal pro Adventswoche erhöhen – ob das Erlebnis dadurch viermal schöner oder einfach viermal aufwendiger wird, sei dahingestellt. Vorher abmachen, wie viel ein Geschenk maximal kosten darf, ist so oder so eine gute Idee. An der Weihnachtsfeier wird aufgelöst, wer wem gewichtelt hat.
Für wen: der Klassiker für Schule, Büro und Familie
Fun-Faktor: kleine Überraschungen mag man immer
Möchte man in der Firma zusätzlichen Gruppendruck und unangebrachte Geschenke verhindern, bietet sich das blinde Wichteln an: Die Geschenke werden anonym gesammelt und an der Weihnachtsfeier in die Mitte des Tisches gelegt. Ein Timer bestimmt, wann das Wichteln fertig ist und die letzten Geschenke ausgepackt werden sollen. Wer eine Sechs würfelt, sucht sich etwas von der Tischmitte aus. Wenn alle ein Geschenk haben, ändern sich die Regeln: Bei einer Eins darf das Geschenk ausgepackt werden. Bei einer Zwei muss das Geschenk mit jemandem getauscht werden. Bei einer Drei werden alle Geschenke nach links weitergegeben, bei einer Vier nach rechts, bei einer Fünf müssen die Personen links und rechts des Würfelnden Geschenke tauschen.
Für wen: Firmen und Familien mit erwachsenen Kindern
Fun-Faktor: amüsanter Event für die Büroweihnachtsfeier
Dabei verschenkt man Krimskrams, den man nicht mehr braucht, der aber jemand anderen noch freuen könnte. Aber Achtung: Es handelt sich hierbei nicht um eine billige Entsorgungsmöglichkeit. Es hat einen seltsamen Beigeschmack, wenn die Chefin für die Praktikantin bloss einen gebrauchten Chanel-Lippenstift übrig hat. Weil Schrott zu schenken die schönen Weihnachtsgefühle beschädigen kann, einigt man sich vielleicht besser auf ein anderes Thema, etwa nachhaltige oder kitschige Geschenke. Der Spielmodus ist grundsätzlich frei wählbar. Gerade beim Schrott-Wichteln wählt man idealerweise eine zufällige Verteilung der Geschenke, damit niemand betupft ist.
Für wen: je nach Thema für Geizige, Weihnachtsfans, bewusste Konsumenten
Fun-Faktor: stimmig für alle – wenn das Thema passt
Dem Wichtelkind wird eine kleine Aufgabe zugelost, die der Wichtel auf einen Zettel geschrieben hat, etwa Weihnachtsguetsli backen oder die Garderobe aufräumen. Ist die Aufgabe erledigt, bekommt das Wichtelkind sein Geschenk. Wenn das Wichtelkind seine Aufgabe nicht richtig löst, sind Spannungen programmiert. Und solche gibt es im Familienalltag meist schon genug.
Für wen: Familie
Fun-Faktor: Gutes zu tun, lohnt sich eben doch.
Alle Geschenke werden auf den Tisch gelegt. Der jüngste Spieler darf sich eins aussuchen und auspacken. Dann ist der Zweitjüngste an der Reihe und darf sich entweder ein Paket vom Stapel nehmen – oder das Geschenk der Kollegin klauen. So geht es weiter, bis alle ein Geschenk in den Händen halten.
Für wen: nichts für frustintolerante Kleinkinder
Fun-Faktor: De Schnäller isch de Gschwinder.
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 25. November 2022 veröffentlicht.
Das Neuste aus unserem Heft und hilfreiche Ratgeber-Artikel für den Alltag – die wichtigsten Beobachter-Inhalte aus Print und Digital.
Jeden Mittwoch und Sonntag in Ihrer Mailbox.