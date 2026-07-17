Grundsätzlich sei es keine schlechte Idee, zumindest die wichtigsten Pendenzen zu erledigen, sagt der Arbeitspsychologe Norbert Semmer, emeritierter Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie der Universität Bern. «Unerledigte Aufgaben sind belastend und können dazu führen, dass man am Strand darüber nachgrübelt.» Artet der Vorferienstress allerdings zu stark aus, geht man erschöpfter in die Ferien und braucht länger, bis man abschalten und die Auszeit geniessen kann.