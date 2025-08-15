Letzte Prüfungen geschrieben, Bachelorarbeit abgegeben, Masterarbeit verteidigt oder sogar erfolgreich doktoriert – viele schliessen aktuell ihr Studium ab. Jahre der Qual oder die beste Zeit des Lebens? Die Meinungen zur Studienzeit gehen oft weit auseinander. Ebenso die Höhe der Einstiegslöhne, die es beim Berufseinstieg gibt.