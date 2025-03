Beobachter-Juristin und -Autorin Katrin Reichmuth spricht in Zürich und Basel Leute auf der Strasse an und fragt, was sie so ausgeben: für die Miete, Einkäufe, für die letzten Ferien. Und dann wagt sie eine Schätzung: «Stimmt es, dass Sie ungefähr 6500 Franken verdienen?»