Ein Student lässt seine Bachelorarbeit von künstlicher Intelligenz schreiben. Schülerinnen erledigen ihre Hausaufgaben mithilfe von KI. Und niemand bemerkt es. Solche Nachrichten schüren Ängste: Kinder könnten verblöden und blind auf Fake News vertrauen. Doch was, wenn Lehrpersonen selbst KI einsetzen?



Wir haben drei Oberstufenlehrer und eine Primarlehrerin nach ihren Erfahrungen gefragt. Das Ergebnis: Künstliche Intelligenz ersetzt das eigene Denken nicht. Im Gegenteil.