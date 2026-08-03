Im August starten in der Schweiz wieder Tausende Kinder in neun abenteuerliche Schuljahre. Lernen steht aber nicht nur im Klassenzimmer auf dem Programm: Der Schulweg ist ein ebenso wichtiges Lern- und Entwicklungsfeld der Kindheit. Die Strecke zwischen Haustür und Pausenplatz zu Fuss zurückzulegen, ist nicht nur gesund, sondern lässt Kinder auch ihre Umgebung mit allen Sinnen entdecken. Dies fördert die kognitive Entwicklung und die Eigenständigkeit. Wenn sie zu zweit oder in Gruppen unterwegs sind, schulen Kinder auf dem Schulweg auch ihre sozialen Fähigkeiten. Fachpersonen raten deswegen, sie so früh wie möglich allein gehen zu lassen.