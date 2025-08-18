Auch in der Sekundarschule Gelterkinden BL wurde 2019 fürs Klima gestreikt. Fridays for Future, Protestschilder aus Karton, Greta Thunberg. Doch seither ist viel passiert: Russland hat die Ukraine angegriffen, Gaza wurde zerbombt, und Donald Trump beherrscht die Schlagzeilen. Klimaschutz? Nur noch ein Problem von vielen. Was ist von der damaligen Aufbruchstimmung geblieben? Beschäftigt der Klimawandel die Jugendlichen überhaupt noch?