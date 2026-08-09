Gabriele Herfort
Veröffentlicht am 9. August 2026 - 11:33 Uhr
Äusserst aufregend, was die Erstklässler bald erwartet. Eigentlich ist die Freude gross, aber manchmal schwingt auch etwas Angst mit. Wie wird es in der ersten Klasse sein? Wird die Lehrerin streng sein? Darf das Gspäändli aus dem Kindergarten auf dem Nachbarplatz sitzen?
In dieser Phase können Eltern eine grosse Stütze sein. So fällt es Kindern leichter, selbstbewusst in den neuen Lebensabschnitt zu starten. Was dabei vor allem zählt:
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