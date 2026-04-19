Als Madeleine Diethelm im Winter 2024 ihren Käseladen in Bad Zurzach AG eröffnete, musste sie niemandem mehr etwas beweisen. Die gelernte Pflegefachfrau hatte vier Kinder grossgezogen, eine Wirtschaftsschule absolviert und sich den Traum einer Modeschulausbildung erfüllt. Mit 65 hätte sie sich zurücklehnen können. Doch sie entschied sich anders: Sie wurde Unternehmerin. «Wenn ich nichts zu tun habe, werde ich hässig», sagt sie lachend zum Beobachter.
Dass es ein Käseladen wurde, war kein Zufall, aber auch nicht geplant. Mit ihrem früheren Mann, einem Molkereimeister, hatte sie jahrzehntelang Käse produziert und in eigenen Läden verkauft. Sie kümmerte sich um die Administration und half, wo sie gebraucht wurde. Nach der Trennung gab er das Geschäft auf, und sie arbeitete als Angestellte in verschiedenen Branchen. Glücklich wurde sie nirgends. «Ich war es gewohnt, die Zügel selbst in der Hand zu halten», sagt sie.