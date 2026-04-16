Dass es ein Käseladen wurde, war kein Zufall, aber auch nicht geplant. Mit ihrem früheren Mann, einem Molkereimeister, hatte sie jahrzehntelang Käse produziert und in eigenen Läden verkauft. Sie kümmerte sich um die Administration und half, wo sie gebraucht wurde. Nach der Trennung gab er das Geschäft auf, und sie arbeitete als Angestellte in verschiedenen Branchen. Glücklich wurde sie nirgends. «Ich war es gewohnt, die Zügel selbst in der Hand zu halten», sagt sie.