Auf der anderen Seite der Glasfaser ist kein HR-Mensch, der sich über das exotische Hobby wundert, das Bewerbungsfoto beäugt oder über das Witzchen lacht. Ein Algorithmus scannt und bewertet die Unterlagen. Und entscheidet innert Millisekunden, ob man im Rennen um den Traumjob bleibt oder nicht.