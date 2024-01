Es passte alles für Regina Bühler – so schien es zumindest. Mit 55 Jahren wollte sie beruflich nochmals einen Schritt machen. Sie suchte eine Stelle, in der sie ihr sozialpädagogisches Wissen einbringen konnte. Da kam es wie gerufen, dass die Primarschule im zürcherischen Oberembrach eine neue Leiterin für die Tagesschule brauchte. Die Bewerbung der Thurgauerin überzeugte, und im Oktober 2023 hatte sie einen Vertrag für ein 70-Prozent-Pensum in der Tasche. Mit dieser Sicherheit kündigte sie ihren bisherigen Job.