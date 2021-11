Wenn der Anstellungsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag vorbehaltlos eine Gratifikation zusichert oder wenn die Bedingungen erfüllt sind, die vertraglich an die Ausrichtung einer Grati geknüpft wurden.

Wenn der Arbeitgeber mindestens drei Jahre lang eine Gratifikation ausrichtet, ohne auf deren Freiwilligkeit hinzuweisen.

Wenn der Arbeitgeber für das laufende Jahr eine Gratifikation zugesichert hat.

Wenn es im Betrieb üblich ist, dass das gesamte Personal zu bestimmten Anlässen eine Gratifikation erhält.



2. Was ist der Unterschied zwischen Gratifikation und 13. Monatslohn?

Die Gratifikation ist eine freiwillige Leistung, die in der Höhe variieren und von Bedingungen abhängig gemacht werden kann, zum Beispiel vom ungekündigten Arbeitsverhältnis. Die Rechtsgrundlage finden Sie in Art. 322d OR. Sobald die genaue Höhe einer Jahresendzulage vertraglich festgelegt wurde, oder wenn klar ist, dass man bei Erreichen definierter Ziele einen bestimmten Betrag zugute hat, handelt es sich nicht mehr um eine Gratifikation, sondern um einen Lohnbestandteil Lohn Fragen und Antworten rund ums Salär . Bekanntestes Beispiel ist der 13. Monatslohn, der – sofern vorbehaltlos zugesichert – weder gekürzt noch gestrichen werden darf.