Meine Erkrankung ist nicht ansteckbar, sagt mein Chef. Ich könne deswegen trotzdem zur Arbeit kommen. Muss ich?

Ihr Chef ist kein Arzt. Ob Sie trotz Erkrankung zur Arbeit gehen, hängt auch vom jeweiligen Leiden ab und was der Arzt für Ihre Genesung als nötig erachtet. Sollte der Chef an Ihrer Arbeitsunfähigkeit zweifeln oder sollte er von einem Gefälligkeitszeugnis ausgehen, kann er Sie im extremsten Fall zur Vertrauensärztin schicken Vertrauensarzt Was Patienten wissen müssen . Diese kann dem Arbeitgeber zurückmelden, ob eine Krankschreibung gerechtfertigt ist, in welchem Ausmass und für wie lange Sie nicht mehr arbeiten können und ob Sie vielleicht trotzdem bestimmte Arbeiten verrichten können.