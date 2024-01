Der Vorstand haftet aber seinerseits gegenüber dem Verein dafür, dass er seine Aufgaben sorgfältig erledigt. Wenn also der Verein wegen der unsorgfältigen Vorstandsarbeit geschädigt wird, kann er vom Vorstand Schadenersatz verlangen. Falls der Verein als Ganzes nichts in der Sache unternimmt, kann ein einzelnes Vereinsmitglied das fehlbare Vorstandsmitglied auf Schadenersatz an den Verein verklagen.