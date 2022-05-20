«Beobachter» – це швейцарський журнал, що існує з 1927 року. Його читають понад 660 тисяч читачів, і він виходить раз на два тижні. Журнал «Beobachter» висвітлює різноманітні актуальні питання, що стосуються Швейцарії. Він спеціалізується на наданні юридичних консультацій своїм передплатникам щодо різних повсякденних питань. Тож ця сторінка «Beobachter» українською мовою є безкоштовною і присвячена актуальним питанням, які можуть виникнути у українців після приїзду в Швейцарію.
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Коли до Швейцарії прибули перші біженці з України, у Medgate дуже швидко дійшли висновку, що без заходів підтримки тут не обійтися. Компанія, що пропонує консультації для лікарняних кас, шукала через соціальні мережі російсько- та україномовних лікарів, зокрема, педіатрів та терапевтів.
Відгук був приголомшливий: "До нас надійшло майже 250 заяв", - говорить представник компанії Надя Шварц. Однак влаштувати на роботу Medgate не вдалося нікого. Адже лікарі повинні отримати підтвердження своїх дипломів у Медичній професійній комісії Федерального відомства охорони здоров'я (BAG), перш ніж вони отримають законне право на трудову діяльність. Відповідна пам'ятка BAG не залишає жодних надій: українці у Швейцарії в кращому випадку можуть працювати лише під наглядом спеціаліста і лише якщо керівництво кантону, в якому вони проживають, дасть на це свою згоду.
Пошук роботи для біженців ускладнюють не лише бюрократичні перепони. На початку травня газета "Blick" [стаття німецькою] повідомила, що з 45 000 біженців, які прибули до Швейцарії, лише 200 мають дозвіл на роботу. З іншого боку, на сайті Jobs.ch зареєстровано 3000 українців, які шукають роботу.
"Мене вже питали, чи 1000 франків на місяць за роботу з повним робочим днем - це адекватна заробітна плата."Келлі Корстьєнс, президентка Швейцарської асоціації нянь
Затребувані в першу чергу спеціалісти в конкретній галузі, наприклад, спеціалісти з системного проектування або архітектори хмарних обчислень (тобто, зокрема у IT-галузі). З появою українських біженців з такою кваліфікацією у відповідних групах у Facebook у більшості випадків дуже скоро з'являється коментар: "Напишіть мені в особисті".
На Facebook у Келлі Корстьєнс (Kelly Corstjens) та її колег повно справ. Корстьєнс – президентка Швейцарської асоціації нянь (Swiss Nanny Association) і займається насамперед тим, що захищає молодих жінок з України від експлуатації.
Нещодавно вона опублікувала на Facebook допис про те, якою є мінімальна зарплатня няні в різних кантонах. Хоча вона чудово знає, наскільки малою вона може бути, її здивувало питання однієї українки, чи йдеться про платню за день чи за годину. Такі чи подібні відкриття стали сьогодні для Корстьєнс повсякденністю: "Мене вже питали, чи 1000 франків на місяць за роботу з повним робочим днем - це адекватна заробітна плата."
У соціальних мережах, як-от Facebook і Telegram, щодня з'являються оголошення від роботодавців, орієнтовані на дешеві робочі руки. Особливим попитом користуються хатні робітниці та няні. "Потрібна: няня для малюків-близнюків. Робота з понеділка до п'ятниці + 2 суботи на місяць. Зарплата: CHF 2000", – пропонує в Telegram тренер з йоги з Романдії. За фотографіями шикарної відпустки у її профілі у Facebook можна легко зрозуміти: грошей у сім'ї вистачає.
Інше місто, схожа історія: угорка Софі Замбо (Sophie Zambo) отримала кілька тижнів тому пропозицію попрацювати нянею в Цюріху у сім'ї з двома маленькими дітьми. Погодинна оплата, що була запропонована - 30 франків. З особистих причин Замбо відхилила цю пропозицію і порекомендувала сім'ї свою знайому з України з найкращими рекомендаціями, яка у себе на батьківщині працювала в сім'ї американців. Проте українці запропонували погодинну ставку лише 14 франків. Українка не погодилася, хоч їй дуже потрібна була робота.
Ті, хто був вимушений поїхати зі своєї країни, рятуючись від війни, хто потребує роботи, одні без чоловіка в чужій країні: українки є ідеальною жертвою безпринципних людей [стаття німецькою], які пропонують вакансії. "Ми бачимо це насамперед у таких сферах, як робота по дому, приватний догляд, догляд за дітьми та ескорт", – каже Александр Отт з управління поліції міста Берна. "Ми можемо лише роз'яснювати, роз'яснювати і ще раз роз'яснювати, але часто ті, хто потребує допомоги, просто не розуміють нашої системи". В україномовних групах у соціальних мережах часом поширюється напівправда та чутки про роботу та соціальну допомогу у Швейцарії – наприклад, що кожен біженець отримує 1600 франків на місяць. "Ми майже нічого не можемо з цим зробити", - говорить Отт.
Проте в деяких вакансіях зловживання настільки очевидні, що викликають обговорення навіть в українській спільноті. У квітні один роботодавець пропонував в україномовному Telegram-каналі: потрібна подружня пара для "роботи в будинку та на території, прибирання, прання, прасування та епізодичного догляду за дітьми на 3-4 години" – шість днів на тиждень з харчуванням, та проживанням, із заробітною платнею 2000 євро на двох.
Коментарі в Telegram-групі були різними: "Я повідомлю про це RAV, це порушення закону", – написала одна учасниця, а інша: "Чому вказано шість днів на тиждень? Відповідно до вакансії там 24/7! І найжахливіше, що вони когось таки знайдуть." Проте були і інші коментарі: "У вас лишалося б стільки ж, якби ви самі сплачували податки. А так - ці 2000 євро можна заощадити чи відправити додому."
Юлія Гречка – менеджерка агенції з підбору персоналу з України. На самому початку війни вона поїхала зі своєю дочкою до Швейцарії. Наразі вона повернулася до Києва і веде вже звідти україномовний Telegram-канал "Робота українцям. Швейцарія”. Там вона збирає вакансії від приватних роботодавців та комерційних HR-агентств.
"Кожен сам має ухвалити рішення, чи погоджуватись на таку вакансію, чи ні"Юлія Гречка, українська HR-менеджерка
"Я принципово не публікую пропозиції, що містять фрази типу "висока оплата", "тільки для російськомовних" або "потрібна молода жінка до 30 років", – каже вона. Вона також не розповсюджує оголошення з очевидно демпінговою зарплатнею, а також вакансії про роботу з повним робочим днем для біженців, для яких ніби-то не потрібен статус S. "Такі пропозиції очевидно незаконні."
Оголошення з низькою зарплатнею також зустрічаються у Telegram-каналі Гречки. Вона усвідомлює, що деякі пропозиції не є цілком справедливими. "Але зрештою кожен сам має ухвалити рішення, чи погоджуватись на таку вакансію, чи ні. Мені здається важливим, щоб у всіх була можливість працювати, включаючи студентів, матерів з маленькими дітьми або людей похилого віку, які не можуть піти на роботу з повним робочим днем".
Швейцарська асоціація нянь сформувала робочу групу з боротьби з вакансіями для нянь з експлуатаційними умовами та збирає їх у приватній групі у Facebook. Президентка асоціації Келлі Корстьєнс розчаровано заявляє: "Ми не встигаємо збирати всі такі вакансії."
Якщо ви бажаєте взяти на роботу громадянина чи громадянку України, він чи вона зобов'язані мати статус захисту S.
Трудові відносини мають бути схвалені кантональним відомством, що відповідає за ринок праці (Відомство економіки та зайнятості тощо). Для подання клопотання вам потрібна копія посвідчення статусу S, копія паспорта та підписаний обома сторонами трудовий договір.
Заробітна плата [стаття німецькою] є предметом обговорення між сторонами, однак вона має відповідати місцевим та галузевим стандартам. Відповідну інформацію викладено на сайті https://www.lohnrechner.ch/ [ сайт доступний німецькою, французькою та італійською мовами].
Ви повинні зареєструвати своїх українських працівників у звичайному порядку у фонді соціального страхування, застрахувати від нещасного випадку та щомісяця надсилати їм розрахунок заробітної плати.
Деякі корисні питання і лайфхаки під час пошуків роботи.
- Для початку перевірте, чи диплом вашої спеціальності затверджений у Швейцарії (особливо це стосується лікарів, вчителів, юристів). Для цього можна скористатись схемою на сайті державного секретаріату освіти, аби дізнатись, до якої компетентної установи вам варто звернутись.
- Скористайтесь калькулятором заробітної плати, який дасть вам уявлення про рівень оплати праці у вашій сфері. Наприклад, калькулятор заробітньої плати від Beobachter (німецькою) або калькулятор заробітньої плати від федерального уряду (німецькою, французькою, італійською та англійською).
- Шукаючи оголошення про роботу, звертайте увагу на умови, які вам пропонують - чи не суперечать ці умови діючому законодавству.
- Дізнайтесь, чи існує у вашій сфері так званий спеціальний колективний договір (‘Gesamtarbeitsverträge’ – GAV). Він може містити дані про мінімальну зарплатню та інші обов'язкові положення. Дізнайтесь, скільки годин на тиждень вам пропонують, і яка погодинна оплата (якщо це не повний робочий день). Зазвичай, рівень оплати залежить від галузі та кантону - дізнатись про це можна у місцевих (кантональних) державних органах.
- Дізнайтесь, чи зарплатня, яку вам пропонують названа з податками чи без.
- Уникайте оголошень, в яких не вимагається статусу S, чи критеріями для яких є зовнішність чи вік.
- Уникайте пропозицій, де обов'язки є не чітко окресленими.
- Якщо ви помітили оголошення, яке порушує законодавство, зверніться перш за все безпосередньо до адміністратора веб сайту, групи у соціальній мережі тощо, де ви знайшли оголошення.
- Отримайте уявлення про ймовірного роботодавця: перевірте організацію чи роботодавця в інтернеті та соціальних мережах, якщо це можливо. Попросіть пройти співбесіду перш ніж влаштуватися на роботу.
- Ви повинні визначити наступні моменти у трудовому договорі: тривалість співпраці (дата початку трудової діяльності і завершення контракту), заробітна плата, щотижневий робочий час/навантаження, сфера діяльності, продовження виплати заробітної плати у разі хвороби, застрахування вас від нещасних випадків.
- Ваш роботодавець повинен подбати про отримання вам дозволу на роботу та подати відповідну заяву. Для цього зазвичай потрібні: копія посвідчення S, копія паспорта та підписаний обома сторонами трудовий договір - якщо роботодавець не просить у вас цих документів, це причина серйозно переглянути пропозицію. Всі контракти мають бути затверджені кантональним органом управління з економічних питань, що убезпечить вас від незаконних умов праці.
- Якщо вимоги до вас за контрактом не відповідають реальному навантаженню, поговоріть з роботодавцем і попросіть це виправити. Якщо розмова з роботодавцем не допомогла, ви можете звернутись до однієї з профспілок у залежності від сфери вашої роботи, до церковного відділу допомоги безробітним DFA (Die kirchliche Fachstelle bei Arbeitslosigkeit) або перевірити, до якого органу вам слід звернутися на інформаційному порталі швейцарських державних органів.
Додаткову інформацію наведено в нашій пам'ятці Робота у Швейцарії.