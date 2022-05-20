Погодинну ставку зменшено в половину

У соціальних мережах, як-от Facebook і Telegram, щодня з'являються оголошення від роботодавців, орієнтовані на дешеві робочі руки. Особливим попитом користуються хатні робітниці та няні. "Потрібна: няня для малюків-близнюків. Робота з понеділка до п'ятниці + 2 суботи на місяць. Зарплата: CHF 2000", – пропонує в Telegram тренер з йоги з Романдії. За фотографіями шикарної відпустки у її профілі у Facebook можна легко зрозуміти: грошей у сім'ї вистачає.

Інше місто, схожа історія: угорка Софі Замбо (Sophie Zambo) отримала кілька тижнів тому пропозицію попрацювати нянею в Цюріху у сім'ї з двома маленькими дітьми. Погодинна оплата, що була запропонована - ​30 франків. З особистих причин Замбо відхилила цю пропозицію і порекомендувала сім'ї свою знайому з України з найкращими рекомендаціями, яка у себе на батьківщині працювала в сім'ї американців. Проте українці запропонували погодинну ставку лише 14 франків. Українка не погодилася, хоч їй дуже потрібна була робота.

Ті, хто був вимушений поїхати зі своєї країни, рятуючись від війни, хто потребує роботи, одні без чоловіка в чужій країні: українки є ідеальною жертвою безпринципних людей [стаття німецькою], які пропонують вакансії. "Ми бачимо це насамперед у таких сферах, як робота по дому, приватний догляд, догляд за дітьми та ескорт", – каже Александр Отт з управління поліції міста Берна. "Ми можемо лише роз'яснювати, роз'яснювати і ще раз роз'яснювати, але часто ті, хто потребує допомоги, просто не розуміють нашої системи". В україномовних групах у соціальних мережах часом поширюється напівправда та чутки про роботу та соціальну допомогу у Швейцарії – наприклад, що кожен біженець отримує 1600 франків на місяць. "Ми майже нічого не можемо з цим зробити", - говорить Отт.