Die Wanderung startet in Flaach (Haltestelle Flaach Ziegelhütte) und führt auf der Schaffhauser Seite via Rüdlingen dem Rhein entlang zur Fähre, die einen auf die Zürcher Seite nach Ellikon am Rhein bringt. Die Fähre wird vom 1. April bis 15. Oktober bedient, ausser bei Hochwasser. Verpflegungsmöglichkeiten gibt es im Restaurant Rhygarte in Ellikon am Rhein und im Naturzentrum Thurauen in Flaach. Letzteres ist wegen der Ausstellungen und dem Erlebnispfad ohnehin ein Besuch wert. – Weitere Informationen: naturzentrum-thurauen.ch