Für die nächsten zwei Stunden ist er die gute Stimme in meinem Ohr – oder besser gesagt: das sichere Gefühl in meinem Rücken. Mit seiner Ruhe wird er mich Schritt für Schritt nach oben begleiten. Mit dabei ist seine Frau, Susy Rhyner, die schon so oft auf dem Pinut war, «dass ich aufgehört habe zu zählen».